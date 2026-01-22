基隆惡火劫 三進火場勇消殉職

119消防節剛過，傳出令人遺憾消息。21日晚間在基隆市區的社區大樓發生火警，釀成兩死四傷悲劇。其中一名罹難者是捨身救人的消防小隊長詹能傑。在火警發生時，前後三次衝入火場救人，途中還提醒同僚要留意火場內雜物多，救援時要當心。沒想到，在第三次衝入火場時，為了救出受困民眾，不幸殉職。

濃濃黑煙不斷從屋內竄出，21號晚間十點多，基隆仁愛區台北生活家社區，發生火警。火勢從二樓一路延燒，沒多久整棟大樓全被黑煙壟罩。「你在房子的哪個地方，客廳是不是，你把大門打開 我們才能進去找你。」

消防緊急灌救、協助上百位民眾逃生。起火點位在二樓，77歲女屋主幸運逃出，但女兒仍受困屋內，由於空間狹小，堆滿大量雜物，增加救援難度。 已故消防小隊長 詹能傑：「它那個床很高 沒有人，四處都是衣服，你只要不小心碰到就山崩了。」

小隊長詹能傑不忘提醒同袍火場險峻，三度進入火場，順利找到受困女子，發現對方呼吸困難，急忙摘下面罩給女子使用，自己卻因為吸入過量濃煙失聯，最終不幸殉職。 義消 盧彥宏：「擔架 擔架，要兩個擔架。」

基隆市長 謝國樑：「他在最危險的時候，把面罩給了需要救護的市民，選擇把危險留給了自己，失去這樣的小隊長，我想我們消防局 市府，包括我在內非常難過。」

41歲的詹能傑，從事消防工作二十年，參與過大小救災任務，包含2015年復興空難2018年花蓮地震、2021年太魯閣出軌等大型搜救，曾榮獲消防署的績優救災人員表揚。 基隆消防局曾用「雷厲風行、率直鐵漢」形容詹能傑救災不落人後。同事口中的他是個熱心、活潑的人，生日當天。還特地為他舉辦慶生會，連消防正副局長都出席慶賀，不難看出與消防弟兄的深厚情誼。卻沒想到一場暗夜火警，奪走了詹能傑還有受困女子的性命，火災後，慈濟志工前往醫院和消防局關懷慰問。 慈濟志工 林靜如：「畢竟有傷者送到醫院的急診室，所以我們現在先要從醫院急診室，做一下關懷的部分，進而看看可不可以，了解一下傷者的情況，或者是 後續往生者家庭的部分，怎樣去做持續的關懷。」

儘管起火原因還有待調查，而這場大火再次凸顯老舊社區和雜物堆積的致命風險，畢竟，沒有人願意再用一名英勇消防的殉職，來換取一次沉痛的提醒。

