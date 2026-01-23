基隆市安樂區一處社區昨（22）凌晨發生火警，位於起火點2樓的屋主雖然成功逃生，但其22歲的女兒還在火場裡，最要命的是，屋內堆放大量雜物、搜救難度相當高，然而基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑仍奮不顧身，三度衝入火場營救，沒想到最後因為女子困在雜物中動彈不得、呼吸微弱，詹能傑竟選擇將自己的氧氣面罩讓給受困者，兩人雙雙罹難。

屋內衣服、雜物堆積如山，既阻礙了逃生通道、讓搜救變得寸步難行，老舊廢棄物的髒亂更影響了 同住者與鄰居的生活品質，而很多人以為家中東西多只是「念舊」或「捨不得丟」，但不分青紅皂白的撿廢品回家又不願意清，很可能就是囤積症在作祟。（編輯推薦： 停止複製媽媽的囤積人生，設計師Phyllis零雜物整理術：省下百萬房貸、打掃變輕快 ）

廣告 廣告

為什麼會有囤積症？常見症狀有哪些？

囤積症的患者往往會將物品視為自己的一部份，叫他丟掉等同於是讓他放棄自己，或堅信「有一天會用到」，擔心會做錯決定、之後會後悔，所以乾脆全部留著，也可能和人際關係的疏離或內心的孤獨感有關，久而久之導致家裡所有空間都被堆滿東西，例如廚房堆滿報紙無法煮飯、床上堆滿衣服無法睡覺。而囤積症患者通常會有以下表現：

過度獲取： 不斷拿取免費傳單、報紙，或購買不需要的物品。

難以丟棄： 對於丟掉任何東西感到極度痛苦或焦慮。

居住空間癱瘓： 家中走道、桌椅都被雜物淹沒，只剩下狹窄的「羊腸小徑」。

缺乏自覺：通常不認為自己有問題，反而覺得是別人在找麻煩。

囤積症就像隱形殺手！健康、安全都因它亮紅燈

囤積症不僅僅是生活習慣問題，更會導致環境衛生惡化，更危險的是，一旦發生火災，滿屋的易燃物，都將成為致命的逃生障礙。（編輯推薦： 香港高樓大火44死／高樓火警往哪逃？消防員圖解「2情境逃生流程」30秒抓住生機 ）

健康風險 有些囤積症患者經過回收場時，就會進去看看有什麼還能用的，但就算帶回家也不會仔細清洗，因此等於是撿了一堆垃圾放在家中、造成環境衛生惡化，細菌、黴菌、害蟲問題不斷。先前高雄就有一名獨居男子在家中堆滿廢棄物，導致大量老鼠與蟑螂來作客，讓鄰居多年來苦不堪言。 逃生困難 嘉義市消防局提醒，囤積雜物的住宅屬於高風險火場，其中大量堆放的紙箱、衣物與雜物，都是易燃物，一旦發生火災，濃煙與高溫將迅速充滿室內空間，使住戶難以及時逃生，甚至會讓火勢反覆復燃、延長搶救時間。 社交功能受損 囤積症患者往往會拒絕別人丟棄物品的提議，再加上家中長期處於雜亂的狀態、無法招待親友作客，久而久之就會影響到社交功能，引起孤立、失業、憂鬱或其他問題。

如何幫助身邊有囤積傾向的家人或朋友？

面對有囤積症的家人，往往讓人既生氣又無奈，想要直接幫他丟掉，又怕掀起家庭革命，這時候我們可以試著軟硬兼施，從溝通開始一步一步帶著他整理雜物，再向專業人士求助，無論是心理衛生中心、社會局，都能提供不小的幫助。

從安全角度出發溝通 強硬的要求囤積症患者清理，只會讓他們感到不愉快，反而越囤越起勁，建議先以「維持逃生通道安全」、「避免火災風險」為共同目標溝通。 丟東西時要經過同意 如果囤積症患者同意清理一些雜物的話，可以先從不起眼的小東西開始整理，並且什麼東西要丟、從哪裡開始處理，都要經過當事人同意，而不是一股腦的全往垃圾塞，很可能會造成反效果。 尋求協助管道 目前全國各縣市心理衛生中心都有提供囤物相關的諮詢與轉介，若囤積行為已經造成公共衛生問題、影響當事人自我照顧能力，則可以請社會局介入。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

廁所看一眼就知道有沒有錢！4步驟打造「招財廁所」再也不漏財 咖啡愈喝骨頭被掏空？補鈣還要補D，一招「平民強骨術」補回骨密度





原文引自：基隆惡火勇消殉職奪2命！火場殺手「它」恐堵死活路，3招清理保命