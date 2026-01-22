基隆惡火勇消殉職！檢警基隆長庚偵訊 家屬不願表示意見

基隆火警造成2死4傷，圖為捨己救人的勇消詹能傑父親(右)，神色悲戚不發一語。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職，檢警今天下午在基隆長庚醫院太平間相驗，詹能傑的父親、妻子及調至桃園當消防員的胞弟詹庭豪等均到場，家屬神情哀戚不願受訪，低調搭車離開。本案另位死者羅女的余姓繼父，也有到現場，匆匆上車不願表示意見。

市長謝國樑今天上午到長庚慰問家屬，市長轉述，「家屬表達希望能進忠烈祠」，詹能傑為救援受困民眾，脫下氧氣面罩，導致自己暴露在濃煙中嗆傷昏厥，救出後送醫不治，不幸殉職，他相當沉痛，將爭取從優撫卹及協助進忠烈祠。

檢方在基隆長庚醫院太平間相驗時，有訊問消防局當時相關搜救人員情況，了解搜救過程。下午約2時30分結束，遺體發還家屬，在禮儀公司人員協助下，移靈至基隆殯儀館，詹父等人上移靈車時神情哀戚，沒有受訪。

基隆火警造成2死4傷，圖為死者羅女的余姓繼父，神情哀戚不發一語。(記者俞肇福攝)

