即時中心／廖予瑄報導

基隆市安樂區樂利三街的「台北生活家」社區昨（21）日晚間發生火警，火勢持續悶燒並竄出濃煙，當時一名女住戶受困火場，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3度衝入火場，並將自己的氧氣面罩給她，因此吸入過量濃煙昏迷，送醫不治。經過消防局後續調查，詹衝入火場時，沒有攜帶「共生面罩」，只能將自己的氧氣面罩給對方使用，沒想到不幸殉職。對此，消防員工作促進權益協會理事翁立思指出，「共生面罩」較過時，現在常使用獨立的airbag（空氣包），並表示，消防員的輪替機制也非常重要。

據《三立新聞》報導，翁立思表示，「共生面罩」不是消防員的基本配備，且「共生面罩」較為過時，若沒有獨立的空氣去支應，反而會導致氧氣量耗損太快，「現在常使用的是獨立的airbag（空氣包），有獨立的氧氣瓶與消防面罩去支應，而不是消耗消防員身上原本的氣瓶。」

快新聞／基隆惡火奪命！詹能傑拔罩救人殉職 消防員曝「這物」比共生面罩安全

多功能急供氣包。（圖／翻攝自3M Scott Fire & Safety YouTube頻道）





「多功能急供氣包」可以快速為遇險消防員補充空氣，由壓力還原劑、高壓填充軟管、低壓空氣供應軟管、口罩式呼吸調節器、面罩和輕巧的手提袋組成，使快速救援機制（RIT）隊能夠集中精力定位和評估遇險的消防人員。

另外，翁立思也提到，「輪替機制非常重要」，正常來說現場的消防員需要監測體溫和心跳，分梯次進入火場救援；對於詹能傑3度進入火場，翁表示，將要由災害事故調查會，根據現場的影像和官方資料，才能確定到底有沒有依照輪替機制休息並納入安全管制。

根據消防署資料，自1995年消防署成立以來，因公殉職的消防救護員共計36案、64人。其中，自2013年開始，在重大火警案中不幸喪命的消防員，就多達34名。

對於詹能傑殞命火場，基隆消防局將啟動關懷機制，並承諾「從優撫卹」，全力協助家屬處理後續事宜，並針對火災起火原因展開調查。

