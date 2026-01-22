基隆惡火奪2命原因出爐！「對講機短路」引燃回收山 勇消受困枉死

基隆大火奪走2命。翻攝畫面

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨夜大火釀成勇消詹能傑與住戶女兒羅女雙亡慘劇，基隆市消防局火災調查科今（22日）上午重返現場進行勘驗，稍早初步調查結果出爐。火調人員排除人為縱火的可能性，判定起火點位於客廳門口旁的「對講機」，疑因線路短路引發火勢。

火調科初步調查，雖然對講機短路起初僅是小火，但致命關鍵在於屋內堆放了驚人的易燃回收物。由於羅母長期撿拾回收，客廳與門口周邊堆滿了大量舊衣物與雜物，導致對講機爆出的火花迅速引燃周邊衣物；羅母也供稱事發前她在客廳看電視，結果看見對講機起火。

在「易燃物」與「助燃」的雙重效應下，火勢瞬間一發不可收拾，不僅造成屋內溫度急遽升高，堆積如山的雜物更阻斷了第一時間的滅火與逃生機會。詳細的火災鑑定報告將待後續製作完成後正式對外說明。



