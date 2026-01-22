基隆惡火奪2命原因出爐！對講機電線短路引燃「衣物山」 消防員受困枉死

基隆火警起火原因出爐。讀者提供、翻攝自基隆市消防局臉書



基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨日（1/21）晚間發生火警，最終導致基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，以及住戶女兒羅女不幸罹難。基隆市消防局火災調查科今日（1/22）上午重返火災現場勘驗，初步調查研判是因住家的客廳對講機配線短路，加上回收衣物「堆得像山」，大量易燃物不僅助長火勢，還阻斷了逃生路線，釀成2死4傷的悲劇。

羅姓女子的母親告訴警消，失火前她原本正在看電視，當時有看到對講機起火。不過消防局考量對講機是使用弱電，電壓低、電流小，不太可能引起火災。今日上午火調人員抵達現場調查，發現對講機已燒熔至碳化程度，但往插座內部挖掘發現電源配線短路。

火調科研判，對講機短路起初雖然僅是小火，不過由於羅母長期撿拾回收，客廳與門口堆滿數量驚人的舊衣物與雜物，導致對講機爆出的火花迅速引燃周邊衣物，火勢瞬間一發不可收拾，堆積如山的雜物，更阻斷了第一時間拿取滅火器或逃生的機會。

