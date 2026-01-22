基隆惡火奪2命！小隊長詹能傑三進火場 脫面罩給受困者英勇殉職

詹能傑第二次出火場還叮嚀同仁注意屋內雜物，第三次卻是被擔架抬出送醫。

基隆市樂利三街「台北生活家」社區，昨（21日）晚間10時許驚傳火警，起火點位於一棟6層大樓的2樓，現場因堆放大量回收雜物，導致火勢延燒迅速且濃煙密佈。仁愛分隊小隊長詹能傑為拯救受困女子，毅然將自己的空氣面罩脫下供其呼吸，自己卻不幸吸入濃煙殉職，得年41歲，受困女子救出時亦無生命跡象，送醫不治。

火警發生時，2樓林姓屋主率先逃出，神情哀戚地求救，表示22歲的女兒仍受困屋內。據了解，屋主丈夫平日從事回收工作，屋內多年來堆滿衣物與雜物，形成巨大的搜救障礙，殉職的小隊長詹能傑曾先後兩次進出火場，第二次搜救出來時，他還特別叮囑同袍：「門後雜物非常多、床舖很高，衣服堆得像山一樣，不小心碰到就會『山崩』，一定要非常小心。」

22日凌晨1時許，詹小隊長第三次進入火場，終於在雜物堆中發現受困的余姓女子，眼見余女因濃煙窒息、生命垂危，詹能傑在危急時刻展現大愛，脫下自己的面罩供余女使用，自己卻隨即被濃煙嗆昏，一旁的同仁拉不動他，只好跑出來求救。

基隆市樂利三街社區21日深夜發生大火，濃煙釀2死。

現場搜救人員於凌晨2時許尋獲詹小隊長並緊急送醫，遺憾的是，經過數小時搶救，仍於清晨5時許宣告不治。而受困的余女因被沉重衣物壓蓋，直到清晨5時30分才被尋獲，當時已無呼吸心跳。此場火警另造成5名住戶輕傷，以及一名消防員因電擊抽筋受傷。

詹能傑小隊長為警專23期畢業，19年來戰功彪炳，曾參與過國道走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣號事故及花蓮雲門翠堤大樓震災等重大搜救行動，是經驗極其豐富的救災英雄。基隆市消防局證實詹小隊長殉職消息，內部同仁深感慟與不捨，目前已全面協助家屬辦理後續治喪與撫卹事宜。





