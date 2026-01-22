基隆惡火奪2命！小隊長詹能傑殉職 起火原因疑對講機短路

【緯來新聞網】基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨（21日）發生嚴重火災，導致2死4傷，仁愛分局小隊長詹能傑為救人不幸殉職，與受困的女子雙雙喪命。基隆市消防局火調科今天上午勘驗火場，調查起火原因，初步判定是客廳的對講機短路起火，引燃屋內堆滿的雜物，排除人為縱火。

基隆市「台北生活家」社區發生惡火，釀2死4傷。（圖／翻攝畫面）

台北生活家社區其中一棟大樓在昨晚10時發生火災，起火點位於2樓民宅，濃煙迅速竄升，女屋主幸運逃出，但女兒仍受困屋內。消防員發現屋內空間狹小、堆滿大量雜物，幾乎全面燃燒，仁愛分隊小隊長詹能傑3度進入火場搜尋女子，發現她被雜物卡住、呼吸困難，為爭取救援時間，選擇將面罩交給對方使用，結果濃煙和火勢加劇。



詹能傑因吸入過量濃煙失聯，搜救人員約1小時後才找到人，但已經沒有呼吸心跳，送醫搶救仍不治。而受困女子因被厚重衣物和雜物蓋住，直到清晨5點半被發現，已無生命跡象，同樣宣告不治。



基隆市消防局火調科今天上午9時許到火場勘驗，發現屋內堆滿大量回收衣物，連進入屋內都有困難，且不易行走。由於婦人在火災前正在客廳看電視，有看到對講機起火，火調科人員查看對講機，發現被燒熔到碳化程度，初判是客廳門口側的對講機短路起火，引燃週邊堆放的大量回收衣物，釀成大火。

