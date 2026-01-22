基隆惡火害勇消殉職 消防粉專揭「家中這些物品」困死英雄

【緯來新聞網】基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區惡火釀2死，仁愛分隊小隊長詹能傑衝火場，為救出受困屋內的女子，把面罩摘下給對方，結果被嗆昏，雙雙送醫均回天乏術。消防粉專「消防神主牌」分析，害死勇消的不只是火，更是屋內堆積如山的雜物，呼籲將家中「以後會用到」的垃圾清空，別讓回家的路，變成英雄的墳墓。

「台北生活家」發生火災導致2死，粉專提醒應清空屋內的雜物。（圖／翻攝畫面）

火災發生在昨晚10時許，起火的2樓女屋主幸運逃生，但女兒受困屋內。小隊長詹能傑為此3度進入火場，前2次都搜救未果，還特別提醒隊友「門後雜物多」、「衣服堆得像山」，若不小心碰到恐怕會掉下來山崩，結果最後一次進去，雖順利找到人，但因把自己的面罩脫給女子使用，自己吸入大量一氧化碳昏迷，送醫不治。



粉專「消防神主牌」難過發文，提到痛失優秀的同仁，在伸手不見五指的濃煙裡，詹能傑為了救受困女子，做了一個違背求生本能的決定，「他脫下了自己賴以維生的面罩，戴在了女孩臉上，他把最後一口生機，讓給了素昧平生的她」。



「害死他的，不只是火，更是屋內堆積如山的雜物」，「消防神主牌」指出，平時捨不得丟的紙箱、舊衣物，在黑暗中成了無法跨越的高牆，活活困死了這位把命交出去的英雄，因此希望大家看一眼家裡的走道，清空那些「以後會用到」的垃圾，別讓小隊長的犧牲白費，別讓這條回家的路，變成英雄的墳墓，「任務結束了，小隊長。謝謝您，用生命教了我們最後一課」。

