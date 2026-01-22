基隆惡火小隊長「三進火場」殉職！ 謝國樑悼念 消防局換黑白頭像照

基隆市 / 吳欣蓉 綜合報導

基隆樂利三街昨(21)日深夜傳火警，造成2死4傷，其中仁愛分隊小隊長詹能傑為救民眾而喪命。基隆市長謝國樑今(22)日發文悼念，喊話「詹小隊長，已順利完成交託使命，感謝祢為市民生命安全的犧牲、奉獻」；基隆市消防局的臉書粉專頭像也換成黑白照悼念詹能傑。

謝國樑表示，昨晚樂利三街發生火警，仁愛分隊小隊長詹能傑爲救援受困民眾，脫下氧氣面罩，導致自己暴露在濃煙中嗆傷昏厥，救出後送醫不治，不幸殉職，接到這個消息，非常不捨，也相當沉痛。詹能傑小隊長是警專23期畢業，消防資歷16年，其歷經民國99年0425國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次等搜救事故。這次詹小隊長爲執行任務，捨身救人而英勇殉職，我們向詹小隊長表達最崇高的敬意與謝意，也望家屬堅強、保重身體。

謝國樑喊話，「詹小隊長，已順利完成交託使命，感謝祢為市民生命安全的犧牲、奉獻。任務結束，辛苦了，一路好走！」；基隆市消防局也發文表示，「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…祢為了救人而犧牲了自己！」

