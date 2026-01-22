基隆惡火民宅衣堆像山「宛如狹窄迷宮」 初步起火原因曝光！1關鍵釀勇消受困枉死

基隆民宅惡火釀2死，起火原因初步調除曝光。（翻攝畫面）

基隆市樂利三街「台北生活家」昨（21日）深夜大火，釀成勇消詹能傑與住戶34歲女兒羅女雙亡慘劇，鑑識人員初步調查起火原因，判定起火點位於客廳門口旁的「對講機」，疑因線路短路引發火勢。

基隆大型社區「台北生活家」一棟6層樓的2樓民宅，昨晚間約10時起火，大量濃煙瞬間竄到整棟大樓，余姓屋主與林姓妻子先逃出，34歲羅姓女兒則受困火場，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑，則3度進入火場救人，期間為救人將面罩給羅女，自己卻不幸殉職，而羅女最終不幸傷重不治。

針對起火原因，基隆市消防局火災調查科今（22日）上午重返現場進行勘驗，初步調查結果出爐，排除人為縱火的可能性，火調科判定起火點位於客廳門口旁的對講機，疑因線路短路引發火勢，但致命關鍵是屋內堆放了驚人的易燃回收物。

火調科表示，雖對講機短路起初僅是小火，但由於林女長期撿拾回收，導致客廳與門口周邊堆滿了大量舊衣物與雜物，導致對講機爆出的火花迅速引燃周邊衣物，羅母也供稱，事發前她在客廳看電視，看見對講機起火。

據《聯合報》報導，現場有消防員透露，火災地點的房間、客廳等堆放的雜物可觀，加上房間又在最裡面，現場宛如狹窄迷宮，加上室內門關不起來，種種都增加逃生、救援不利。另外，有鄰居表示，羅女疑有吃安眠藥助眠習慣，而據羅女的母親透露，事發當時發現濃煙後，叫不醒女兒，最後因火太大趕緊逃命。

