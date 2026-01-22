基隆惡火痛失英雄！消防小隊長詹能傑殉職 消防局承諾從優撫卹並追查

記者莊淇鈞／基隆報導

基隆市樂利三街「台北生活家」社區，昨天（21日）深夜10時許，裡面的2樓某戶發生火警，造成41歲仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職，基隆市消防局局長游家懿第一時間對詹能傑殉職表達最深切之哀悼與不捨，強調已啟動關懷機制，並承諾「從優撫卹」，全力協助家屬處理後續事宜，並針對起火原因展開調查。

這場惡火基隆市消防局獲報後，隨即派遣27車59人趕往救援。現場濃煙密佈，救災人員分層展開搜索及滅火作業，火勢於夜間23時42分撲滅並進行殘火處理。但救災過程中遭遇重大變故，1月22日00時39分，現場回報仁愛分隊小隊長詹能傑受困火場。

消防局旋即啟動快速救援機制（RIT）全力投入搶救。惟因起火戶內堆積大量雜物、空間極度狹隘，現場共計派遣7梯次RIT小組人員接力施救，逐步將受困的詹能傑帶出。經查，詹能傑當時配戴完整個人防護裝備進行搜救任務；為確保在艱困環境下能維持最大之搜救機動力與行動敏捷度，詹能傑執行第三次搜索任務時，並未隨身攜帶公裝配備之「共生面罩」。

由於火場內堆積之雜物嚴重阻礙逃生與救災動線，加之濃煙密佈、視野極差，搜救環境異常艱困，詹能傑1時55分被救出並緊急送醫，經醫療團隊竭力搶救，仍於2時55分不幸殉職。另有一名消防同仁在救災過程中，因感電導致雙腿劇烈痙攣無法行走，經緊急就醫處置後，目前已無大礙，返隊休養觀察。

局長游家懿第一時間對同仁殉職表達最深切之哀悼與不捨，強調已啟動關懷機制，並承諾「從優撫卹」，全力協助家屬處理後續事宜。游家懿局長表示，目前火災調查科已針對起火原因展開調查。同時呼籲市民，平時務必保持家中逃生通道暢通，避免堆置雜物，並裝設住宅用火災警報器，守護家園安全。

