基隆惡火 小隊長3進火場 脫面罩救人殉職

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區21日晚間發生大火，釀2死4傷慘劇，現場濃煙密布，仁愛消防分隊小隊長詹能傑3度進火場搜救受困的34歲羅姓女子，並在第2次出來時叮囑同仁現場堆滿衣服雜物，稍微碰到就會塌下來，千萬要小心，並留下一句「我會盡力救」後第3次進入火場，雖尋獲羅女，卻因脫下防煙面罩給她戴上，導致自己遭濃煙嗆昏，2人被發現送醫搶救後皆不治。檢方相驗遺體訊問當時搜救人員了解過程，詹能傑家屬神情哀戚不發一語。

該社區1棟6層樓民宅2樓前晚10時41分傳出火警，警消疏散百名住戶，2樓余姓男屋主外出工作，77歲林姓妻子逃出火場，不斷哭喊羅姓繼女因服用安眠藥熟睡未能逃出，包括詹能傑在內的救災人員展開搜索，詹因氧氣瓶快用盡，第2次跑出火場時，還提醒同仁小心一點，四處都是衣服，「稍微碰到就山崩了」，在屋主說明女兒房間位置後，第3次衝進火場。

廣告 廣告

與詹同行的義消盧彥宏說，他與詹在火場最內側臥室找到還有呼吸但沒意識的羅女，詹突然喊了一聲「面罩」，他在濃煙中伸手摸到詹的臉，發現詹把面罩脫下給羅女，急忙和詹共用自己的氣瓶。他說，想救羅女但被雜物壓住，因氣瓶快沒氣、以無線電聯絡但外界又收不到訊息，走到客廳才聯絡其他消防員來救人。

消防局指出，22日凌晨12時39分獲報詹能傑受困，即啟動快速救援機制派7梯次小組接力搶救，但屋內堆積雜物、視野很差使搜救艱困，直至凌晨1時55分才把已OHCA的詹救出送醫，清晨5時41分許發現羅女。消防局解釋，雜物屏障、濃煙可能影響無線電訊息；詹能傑第3次進入火場身上已無共生面罩，不排除是在前2次搜索時用掉，第3次為救人才脫自己面罩給羅女。

消防局火調科昨重回現場發現牆面深處有電源配線短路，初步判定是客廳門口側電路起火，引燃周邊堆放回收衣物。

基隆長庚醫院院長吳俊德說，詹長時間缺氧，雖氣切急救50分鐘仍無法救回。消防署及基隆市消防局粉專改為黑白照，發文哀悼小隊長任務結束一路好走，「我們會記得您為了救人犧牲了自己」。

基隆市長謝國樑赴醫院慰問家屬表示，詹在最危險時把面罩給需要救護的市民，把危險留給自己，殉職讓他很難過，除從優撫卹，會努力依家屬希望讓詹進入忠烈祠。行政院長卓榮泰昨在行政院會表達遺憾；消防署長蕭煥章表示很心痛，向家屬致歉，允諾讓詹入祀忠烈祠，也會培養詹9歲小孩至大學畢業。