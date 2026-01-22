基隆惡火「民宅衣服堆像山」阻逃生釀悲劇 屋主坦言：太太有撿回收的習慣

小隊長詹能傑3度入火場救人，並摘面罩給受困者，嗆傷昏迷時同仁緊急將他送往救護車，不斷大喊「詹能傑你給我起來喔」。 （翻攝畫面）

基隆市樂利三街社區「台北生活家」昨（21日）深夜發生大火，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3度進火場救人，因把共生面罩給受困的34歲羅姓女子，送醫後不幸殉職。據了解，勇消詹能傑期間多次醒隊友「屋內雜物多」要小心山崩。對此，羅女父親坦言，妻子有在做回收，所以才在家堆置雜物。

據了解，基隆大型社區「台北生活家」昨深夜一棟6層樓住家2樓失火，濃煙迅速竄滿整棟樓，一名林姓老婦人逃出火場後，哭喊「女兒還在裡面！」隊長詹能傑獲悉後，3度潛入火場嘗試營救，前2次搜救未果，滿身大汗的特別提醒隊友「門後雜物多」「衣服堆得像山」，提醒隊友千萬要當心，卻沒想到換上新氣瓶第3次進入火場，在濃煙裡找到羅女，但對方因被重物壓住，且呼吸困難，詹能傑隨即將共生面罩給對方使用，隨後因濃煙加劇失聯，再被找到時竟成永別。

羅女母親撿回收堆家裡成奪命關鍵？

對於家中為何堆放如此驚人的雜物量，羅女的余姓繼父受訪時，無奈坦言「太太多年來都有撿回收的習慣」，因社區外面沒有空間可以擺放，所以才會把撿來的東西全部堆在家裡，日積月累最終變成「雜物山」，至於被問及是否知情消防小隊長為救女兒而犧牲，余男則神情茫然表示，當下並不清楚。至於勇消詹能傑捨命救出的34歲羅女，最後也傷重不治，整起火警共計造成2死4傷，疑為住戶堆積雜物起火釀禍，不過詳細的起火原因，仍有待釐清。

廣告 廣告

事實上，詹能傑消防資歷約20年，曾參與多次重大救援任務，包含2010年的0425國道3號走山事件、復興空難、普悠瑪翻覆、0402太魯閣號出軌、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救事故。而詹能傑的弟弟詹庭豪也同為消防員，兄弟倆曾共同參與各大救援任務，但弟弟近來才從基隆調往桃園服務，今（22日）得知哥哥殉職憾事後，已趕赴基隆協助處理後事。

更多鏡週刊報導

勇消詹能傑救人殉職！曾因穿制服買便當遭公審 消防資歷20年「超偉大救難史曝光」

澳網場邊爆「UU放送事故」！低胸辣妹成全場焦點 200萬人朝聖暴動：完全重點整理

猴硐貓村恐「滅村」！全盛300隻暴跌僅剩30隻 背後3大原因曝光