基隆惡火2死！小隊長3度進火場 摘面罩給住戶不幸殉職

【緯來新聞網】位於基隆樂利三街的「台北生活家」昨（21日）晚10點多發生火警，造成2死4傷，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場救人，找到受困的余姓女子後，選擇把面罩給對方，但仍無法將人拉出，雙雙失去呼吸心跳，搜救人員約1小時後找到人，送醫不治殉職，讓親友悲慟不已。

基隆「台北生活家」發生火災，仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職。（圖／翻攝畫面、基隆市消防局-角落消火伴臉書）

「台北生活家」是一棟6層樓住家，昨晚2樓失火，濃煙迅速竄滿樓梯和公共空間，基隆市消防局獲報後，派遣各式消防車輛及救護車輛共30輛，消防人員73人（含港務消防大隊基隆港務消防隊3人），義消15人前往搶救。



起火點住戶77歲林姓老婦先逃出，但女兒尚未逃出，現場指揮官隨即指派人員搜救，詹能傑3度進入火場搶救，在雜物堆身處中找到受困的22歲余女，為了爭取寶貴的救援時間，他摘下自己的面罩給余女，結果自己因吸入過量濃煙被嗆昏，1小時後才被隊友尋獲，送醫搶救宣告殉職。受困的余女則在今天清晨5時許被發現，緊急送醫仍宣告不治。



據了解，詹能傑是警專23期畢業，消防資歷20年，曾參與國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救，總能順利完成交託使命，更是一位好爸爸，如今不幸殉職，令人不勝唏噓。

