基隆惡火2死4傷! 消防小隊長詹能傑3度衝火場、面罩給受困女子殉職

[Newtalk新聞] 基隆市一棟六層樓住家二樓深夜失火，濃煙迅速竄滿整棟樓，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子三度進入火場，並將救命裝備空氣呼吸器面罩脫下給對方戴上，自己卻疑似因吸入過量濃煙嗆昏失聯，今（22）天凌晨在火場內尋獲，送醫搶救不治。被救出的22歲余姓女子也傷重不治。這起火警共計造成2死4傷，詳細起火原因待查。

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨晚10點多發生火警，濃煙自二樓衝出後，很快灌滿樓梯與公共空間，四到六樓多名住戶來電求助。因煙勢過大，消防人員先請民眾留在屋內避難，同步展開灌救與引導，約疏散20多戶、上百人到一樓，5人輕微嗆傷送醫。

一名77歲余姓阿嬤及時從火場逃出，焦急哭喊「女兒還在裡面」。消防員進屋後發現空間狹小、雜物堆積，火勢延燒極快，屋內幾乎全面燃燒，增加搜尋與救人難度。現場採分批背負空氣瓶方式進入搜索。仁愛分隊小隊長詹能傑在第二次出來時，還提醒同仁門後與床邊堆滿衣物與雜物，稍一碰觸就會滑落，要格外小心，顯示火場危險程度極高。

今天凌晨約1點，詹能傑第三度入內，終於找到余姓女子，但她被雜物卡住、呼吸困難。他為搶時間，將自己的面罩交給對方使用，隨後火勢與濃煙加劇，他因吸入過量濃煙而失聯。搜救人員在凌晨2點左右找到詹能傑，送醫搶救不治。余姓女子清晨5點30分被發現時已無生命跡象，送醫搶救仍傷重不治。這起火警共計造成2死，這場另有4名住戶嗆傷送醫。

消防局指出，屋內堆滿大量衣物與雜物，空間極度狹小，形同迷宮，且因雜物助燃，火勢與濃煙極大，詹能傑救人心切，身先士卒。據同袍轉述，詹能傑第二次從火場出來換氣瓶時已滿身大汗，仍叮囑準備接手的弟兄：「門後面雜物非常多，床很高，衣服堆得像山一樣，不小心碰到就會像『山崩』塌下來，大家千萬要小心！」

詹能傑第三度進入火場英勇救人卻不幸殉職，讓隊友都難以接受。基隆市消防局長游家懿語帶哽咽證實，小隊長詹能傑在任務中犧牲，將全力協助家屬處理後事並爭取最高撫卹。基隆市消防局在臉書粉專「基隆市消防局-角落消火伴」發文哀悼：「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得，祢為了救人而犧牲了自己」，並將大頭照轉為黑白。

