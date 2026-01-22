基隆惡火2死4傷！英勇小隊長詹能傑殉職 現場「雜物堆到天花板」畫面曝

記者林盈君／基隆報導

21日深夜，基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區，6層樓大樓民宅2樓發生火警，由於屋內堆滿回收物品，導致火勢悶燒不易撲滅，其中，22歲的余姓女子受困火場，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑，連續3次返回尋人，雖順利找到余女，但卻因濃煙嗆傷昏迷，送醫搶救不治，余女也因受困火場7小時，發現時已無生命跡象，送醫不治，而火場堆滿雜物的畫面也曝光。

基隆民宅火警釀2死4傷，小隊長詹能傑殉職，屋內堆滿雜物回收品，現場畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

據了解，余姓一家人住在該大樓2樓，昨天晚間發生火警，因屋內堆滿回收物，火災發生時物品不斷崩落，造成救援困難，且也釀火勢持續悶燒，濃煙不斷。余姓屋主昨天晚間出門工作，余妻林女也及時逃出，但22歲的余女受困，小隊長詹能傑連續3次返回火場，終於找到受困的余女，並把面罩給余女戴上，但因現場狂竄濃煙，詹能傑也被嗆昏，後面搜救人員約1小時之後找到2人，但雙雙送醫不治。

基隆民宅火警釀2死4傷，小隊長詹能傑殉職，屋內堆滿雜物回收品，現場畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

從曝光的畫面可以看到，屋內堆滿回收物品，堆疊到天花板高度，行走間十分困難，火災發生時，堆疊的物品也不斷崩落，導致搜救困難，余女也因此被困屋內，火災共釀2死4傷，包括仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職。現場搜救人員也指出，屋內堆滿物品，雜物到處堆疊，進入火場後，不小心碰到就會「整個崩落」增加了救援難度。

基隆民宅火警釀2死4傷，小隊長詹能傑殉職，屋內堆滿雜物回收品，現場畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

余姓屋主獲報後趕回家，在1樓焦急等待，卻得到女兒受困身亡的消息，他難過表示，妻子平時有回收物品的習慣，會將雜物堆到家中，已持續多年，女兒目前沒有工作，但會在家裡照顧媽媽，非常孝順。22日上午，火勢已全面撲滅，消防表示，將由鑑識人員採證，進一步調查釐清起火原因。

基隆民宅火警釀2死4傷，小隊長詹能傑殉職，屋內堆滿雜物回收品，現場畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

基隆民宅火警釀2死4傷，小隊長詹能傑殉職，屋內堆滿雜物回收品，現場畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

基隆民宅火警釀2死4傷，小隊長詹能傑殉職，屋內堆滿雜物回收品，現場畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

