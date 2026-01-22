基隆惡火2死4傷 謝國樑悼消防小隊長詹能傑：任務結束，一路好走！

記者李鴻典／台北報導

基隆市樂利三街民宅昨晚發生惡火，造成2死4傷，基隆市長謝國樑今（22）天一早在社群平台發文寫下，沉痛、哀悼！詹小隊長，已順利完成交託使命，感謝祢為市民生命安全的犧牲、奉獻。任務結束，辛苦了，一路好走！

謝國樑悼消防小隊長詹能傑：任務結束，一路好走！（圖／翻攝畫面）

謝國樑說明，昨晚，樂利三街發生火警，仁愛分隊小隊長詹能傑爲救援受困民眾，脫下氧氣面罩，導致自己暴露在濃煙中嗆傷昏厥，救出後送醫不治，不幸殉職，接到這個消息，非常不捨，也相當沉痛。

謝國樑表示，詹能傑小隊長是警專23期畢業，消防資歷16年，其歷經民國99年0425國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次等搜救事故。這次詹小隊長爲執行任務，捨身救人而英勇殉職，我們向詹小隊長表達最崇高的敬意與謝意，也望家屬堅強、保重身體。詹小隊長，已順利完成交託使命，感謝祢為市民生命安全的犧牲、奉獻。任務結束，辛苦了，一路好走！

基隆市消防局-角落消火伴臉書粉專將大頭貼換成黑白，該粉專發文寫道，慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…祢為了救人而犧牲了自己！

基隆市消防局-角落消火伴臉書粉專將大頭貼換成黑白。（圖／翻攝自基隆市消防局臉書）

基隆市消防局-角落消火伴臉書粉專將大頭貼換成黑白。（圖／翻攝自基隆市消防局臉書）

