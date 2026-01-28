基隆慶安宮媽祖廟第12屆管理委員就職場面熱鬧





【記者陳水旺基隆報導】

基隆市中心最有名的慶安宮媽祖廟舉行第12屆管理委員會委員就職典禮，大家在稱呼「童主委」時，竟然同時有三位有反應，因為媽祖廟原來的「主委」童永，現由他的兒子童德裕接任新主委，而總統府資政童永的孫子是基隆市議長「童子瑋」， 發音與「童主委」相同，難怪很多人會混淆，趣事連連。



剛滿一百歲的總統府資政童永，耳聰目明思維還很清楚，他回憶30年來擔任基隆慶安宮媽祖廟主委的心路歷程確實非常的艱辛，但幸好有各界人士的幫忙支持，所以能夠讓廟務獲得正常發展，尤其是硬體的建設都能夠逐漸到位，並且有資源和能力來參加各項公益活動以及社會服務工作。



接任慶安宮新主委的童德裕，目前擔任基隆市民防大隊長，仁愛區調解委員會主席，基隆童姓宗親會理事長，他表示擔任媽祖廟主委深感責任重大，所以致詞時必須使用「演講稿」，減輕心理的壓力。



慶安宮媽祖廟舉行第12屆管理委員會委員就職典禮，亦算地方大事，晚宴時全台各地著名的宮廟都組團來道賀，場面熱鬧。並且有三位前任的基隆市長林水木，張通榮，林右昌共襄盛舉，基隆市議長童子瑋已獲民進黨提名參選下屆基隆市長，當場也受到眾多的祝福話語。



(2026/01/28)

