基隆慶安宮新主委上任 童永百歲交棒

慶安宮主委交接，新主委童德裕（左二）為百歲榮譽主委童永慶生。（慶安宮提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆慶安宮二十七日晚間舉行第十二屆新任委員就職典禮暨榮譽主委童永百歲誕辰餐會，現場氣氛隆重溫馨。

童永表示，能在百歲之年見證慶安宮完成新一屆交接，內心充滿感恩。他回顧自己十三歲來到基隆打拚、投入媽祖信仰與廟務工作，去數十年來在歷屆委員共同努力下，不僅完成行政大樓建設，也兩度組團前往泉州、漳州迎請媽祖回鑾，同時持續推動醫療器材捐贈、獎學金發放與弱勢關懷。他也期勉新一屆團隊持續守護宮廟傳統，深化公益服務，回應社會需求。

新任主委童德裕表示，接下第十二屆主委重任是一份責任也是一項使命，將在歷屆團隊奠定的基礎上，與全體委員共同推動廟務制度化、公益常態化與文化傳承工作，讓慶安宮在香火興盛之外，也持續成為地方重要的社區服務與文化據點。

議長童子瑋出席典禮說，慶安宮長期扮演基隆重要的信仰中心與公益平台角色，從醫療資源協助、教育扶助到弱勢照顧，都能看到宮廟團隊的實際行動。他指出，自己從小在慶安宮廟埕成長，見證前輩投入公益服務的身影，更加體會公共服務的責任與價值。未來將持續支持宗教文化保存、公益資源整合，讓信仰力量與公共治理形成良性互補。