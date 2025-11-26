基隆捐發票領金馬迎春月曆 11/27開始

〔記者盧賢秀／基隆報導〕財政部北區國稅局基隆分局鼓勵民眾購物索取統一發票，舉辦捐發票兌領金馬迎春月曆，明天(27日)起上班時間民眾捐出11-12月消費金額達10元以上的雲端發票5張或紙本發票10張，就可兌換月曆1本。

基隆分局表示，民眾可選擇較近的分局、稽徵所及服務處兌換租稅宣導月曆，基隆地區兌換處有基隆分局及信義稽徵所，活動所募集發票將贈予基隆市公益團體，歡迎大家一起捐發票做公益。

基隆分局鼓勵民眾下載財政部「統一發票兌獎APP」申請手機條碼，可設定各式會員載具歸戶、發票集中保管及自動對獎、省時又便利、設定領獎帳戶點選中獎發票，獎金24小時內自動匯入免印花稅；另享有雲端發票專屬獎獎項有：100萬元獎、2000元獎、800元獎及500元獎，購物消費儲存雲端發票享有雙重對獎機會。

