基隆捐血送限量烏魚子 熊貓血型民眾響應

（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市有業者今天舉辦捐血活動，前100名加碼贈送烏魚子，有民眾特地排休一早從桃園趕赴基隆捐血，主辦單位邀請罕見血型O型Rh陰性，被稱為「熊貓血」的蔡姓民眾響應活動。

汽車美容業者「二老婆美俥聯盟」今天在基隆市德和里民活動中心舉辦捐血活動，現場除贈送捐血者饅頭、吐司、鮮奶、手工皂、洗碗精外，更加碼前100名捐血者贈送一片烏魚子，業者許孟修期盼能藉此拋磚引玉，凝聚大家的愛心與善心。

民進黨基隆市議員陳宜、張顥瀚、施偉政到場共襄盛舉，陳宜也捲起袖子捐血，主辦單位並邀請稀有血型O型Rh陰性，被稱為「熊貓血」的35歲蔡姓民眾響應捐血活動。

蔡男受訪說，10年前首次捐血後，從捐血中心得知自己是O型Rh陰性，因為血型稀有，他擔心萬一發生車禍沒血可用，之後便加入社群平台互助會，一旦有需要彼此可以互相幫助，他也會定期會捐血，每次捐500毫升。

一名捐血者受訪表示，從批踢踢實業坊（PTT）得知捐血送烏魚子訊息，心想烏魚子很貴，平日捨不得買，既能做公益又能領烏魚子，特地排休假上午7時從桃園出發趕到基隆捐血。

台北捐血中心基隆捐血站站長林志宏表示，氣候寒冷或下雨，往往降低民眾出門捐血意願，近期氣溫驟降，心血管疾病患者增加，用血量跟著大增，基隆地區血液庫存量預估只剩4天可用，一旦出現需要緊急大量用血病患，庫存血量將很快用罄，捐血站全年無休，每天從上午8時至下午5時受理民眾捐血，歡迎民眾前來捐血。（編輯：林恕暉）1150109