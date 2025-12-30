基隆捷運不再夢裡相見！侯友宜、謝國樑同台出席基捷先期工程動土 喊話中央盡快審議

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／基隆報導

新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑今（30）日同台出席基隆捷運先期工程開工動土，象徵兩市攜手合作，加速推動建設的堅定決心，同時向中央喊話，盼盡快完成經費審議，確保基隆捷運進度不過度延宕。

侯友宜、謝國樑盼盡快完成經費審議，確保基隆捷運進度不過度延宕。（圖／新北捷運局提供）

侯友宜表示，基隆捷運由交通部規劃，為中運量運輸系統，計畫經費696.89億元，全長約15.6公里，共13座車站，橫跨北北基3縣市，路線從基隆市八堵，沿基隆河谷廊帶深入市區，經過南陽大橋後，終點至臺北南港。2024年初行政院核定綜合規劃後，新北市承擔起建設與營運責任，隨即啟動基本設計作業，同年12月首度將工程經費提送交通部審議，一年來已四度送審交通部，目前已同意，刻由工程會審議中。

廣告 廣告

侯友宜說明，因應冗長的行政程序，在等待審議同時，採並行作業，以縮短推動時程，採取「四大優先」策略，包含「細設先行」、「機電後擴」、「先期工程率先施工」及「地下段統包工程先招標」。目前高架段細部設計已於今年7月啟動、機電後擴已完成議價，保留決標中。

捷運局指出，今日先期工程已率先動工、地下段統包工程已於12月29日上網招標，預算金額約176億元，待工程經費審議通過後，土木及機電即可決標開工，讓主體工程進入施工階段。

新北捷運局長李政安並表示，基隆捷運先期工程決標金額為1.97億元，擇定SB19站率先動工，係因該區屬山坡地地形，須依法辦理水土保持審查程序，才可進場施工；另考量施工範圍內既有樹木需辦理移植作業，相關程序均需較長作業時間，故先於此動工，先期工程內容除上述作業外亦包含施作擋土排樁、開挖、排水設施等，完成後以接續站體施工，可有效縮短捷運施工時程。

新北市府強調，基隆捷運預計於2033年完工，亦銜接2032年完工的的捷運汐東線，未來再串聯本府推動中的臺北市民生線，基隆八堵民眾就能「一車到底」便利往返汐止、南港或大稻埕，大幅提升大台北地區往來基隆的便捷性，引進人流外，還可帶動基隆、汐止產業轉型。

更多FTNN新聞網報導

爭取台北港停靠郵輪！洪孟楷盼1個月內提交評估報告 交通部：遵照辦理

今年新北耶誕城比較不塞了？新北市設「交通戰情室」重點疏導 行人管制延長至晚上11點

台中男「無照酒駕」撞死醫大生肇逃遭判10年 侯友宜沉痛呼籲：判決是否讓民眾覺得司法太遠？

