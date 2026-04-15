基隆捷運二階加速推動 路線有望年底前敲定

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基隆捷運五堵站周邊的地方說明會已經完成，市府表示4月下旬將針對百福及七堵站舉行地方說明會。圖為基捷五堵站示意圖。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆捷運第一階段的基本設計，新北市捷運局早在113年底就已經送交通部，目前仍在行政院公共工程委員會審議中。基隆市政府15日表示，市府可望於今年底前完成基隆捷運第二階段可行性研究報告，第一階段的說明會也正陸續舉辦。市府強調，將加速第二階段腳步，希望能與第一階段順利銜接。

基隆市政府表示，14日市府召開「基隆捷運推動專案小組」第43次會議，會中討論了基隆捷運建設推動情形，包含基捷各項工作執行進度、沿線各站開發以及基隆捷運第二階段（八堵-基隆）可行性研究進度等重點議題。

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在第一階段的推動部分，地政處表示，今年首場地主說明會，已於3月31日舉行，會中針對SB18五堵站周邊的地主，蒐集地方民眾的意見，另外，SB19百福站及SB21七堵站也將於4月下旬陸續辦理民眾座談會。

交通處則是在會中指出，基隆捷運第二階段路線，目前正研議麥金路路線與台鐵路廊路線兩方案，預計今年中將完成期中審查，並於今年底前確定八堵至基隆路線方案，完成可行性研究報告。

基隆市長謝國樑指出，其中麥金路路線，市府認為，沿線將有幾處可進行捷運聯開的站點，包括富景天下社區對面的麥金路三巷至北台科技園區、長庚醫院周邊，可進行兩個捷開點、安樂路一段麵粉廠又是一個潛在的捷開點。可透過捷運帶動人潮與經濟發展，增加收益來補貼建設成本、提高自償能力減輕市府負擔。

謝國樑強調，市府今年將加速二階可行性研究，讓未來能順利銜接捷運一階工程。

祕書長方定安進一步指出，捷運站會依不同地區條件規劃發展方向，以車站為核心，結合商業、住宅、公共空間與綠地，讓捷運站不只是搭車的地方，而是生活機能完整的區域。

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