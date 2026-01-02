基隆捷運先導工程七堵開工 張錦豪：汐止發展的關鍵轉捩點

248260102a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

基隆捷運日前於七堵百福水漾會館正式舉行先導工程開工典禮，這項橫跨北北基的重要建設進入實質施工階段。新北市議員張錦豪長期緊盯汐東線、基隆捷運的各項進度，對於工程正式動工表示關注。同時，他也強調，新北市府應採取務實態度推動建設，並持續督促相關單位加速辦理，絕不能因為行政程序緩慢而導致工程拖延。

這項由交通部規劃的中運量系統全長15.6公里，共設置13座車站，總經費達696.89億元。路線從基隆八堵出發，沿著基隆河谷廊帶進入市區，最後抵達台北南港。新北市政府自2024年初接手建設與營運責任後，歷經一年內4度送審交通部，目前經費已獲得同意，正由行政院工程會審議中。

張錦豪指出，為了縮短整體工期，目前採取先期工程率先施工、細部設計先行等策略。本次動工的先期工程經費1.97億元，選定SB19站優先施作，主因是這個區域屬於山坡地，需先完成水土保持審查與樹木移植等前置作業。此外，地下段統包工程已於12月29日上網招標，預算約176億元，待經費審議通過後將立即推動主體工程。

張錦豪說明，基隆捷運預計於2033年完工，屆時將能與2032年完工的汐東線銜接，並串聯未來的民生線。未來汐止居民可享受「一車到底」往返基隆、南港及大稻埕的便利交通，不僅大幅提升通勤效率，更能引進人流促進地方產業發展。張錦豪指出，這套四通八達的捷運路網對汐止至關重要，也是地方發展的關鍵轉捩點。

張錦豪重申，捷運建設是汐止交通轉型的心臟，他會持續在議會發揮監督職能，嚴格盯緊後續每一項施工進度，確保市府團隊在推動工程時維持品質，並按照既定的時間表如期如質完工通車，讓北北基交通生活圈的便利早日實現。

照片來源：新北市議員張錦豪服務處提供

