基隆捷運先期工程動工！預計 2033 通車，八堵、汐止將接軌北北基生活圈

基隆捷運雖然整體工程經費仍在中央審議中，但新北市與基隆市已率先啟動先期工程，展現地方政府加速推動重大交通建設的決心。基隆捷運先期工程已於 2025 年 12 月 30 日正式開工，象徵北北基捷運路網正式邁入實質施工階段。

開工典禮由新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑共同出席。新北市表示，為避免冗長行政程序影響整體工期，兩市達成共識，採取「四大優先」策略，在等待中央核定期間同步推進工程作業，縮短整體建設時程。

基隆捷運屬於中運量系統，由交通部規劃，總經費約 696.89 億元，全線長度約 15.6 公里，設置 13 座車站，路線橫跨基隆、新北與台北三地。

路線起點位於八堵，沿基隆河谷廊帶進入市區，經南陽大橋後，終點銜接至南港。行政院已於 2024 年初核定綜合規劃，後續由新北市負責建設與營運。

新北市捷運工程局說明，「四大優先」包含細部設計先行、機電系統後擴、先期工程率先施工，以及地下段統包工程先行招標。目前高架段細部設計已於 2025 年 7 月啟動，地下段統包工程亦已於 2025 年 12 月底上網招標，預算金額約 176 億元，待經費核定後即可進入主體工程施工。

依規劃，基隆捷運預計 2033 年完工通車，並銜接 2032 年完工的捷運汐東線，未來再串聯台北市民生線後，八堵地區可一車直達汐止、南港，甚至延伸至大稻埕，大幅提升北北基生活圈的通勤便利性。

＊本文資訊、圖源：新北市政府捷運工程局

