基隆捷運先期工程開工 侯友宜：採「四大優先」策略加速推動



基隆捷運工程經費正在中央審議，為確保順利完工，新北市與基隆市以「四大優先」策略，率先推動先期工程。新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑今（30）日出席基隆捷運先期工程開工典禮，展現加速推動建設的堅定決心，期許基隆捷運未來銜接捷運汐東線及臺北市民生汐止線後，帶動城市風貌的更新。

侯友宜表示，基隆捷運全長約15.6公里，共13座車站，橫跨北北基三市，路線從基隆市八堵，沿基隆河谷廊帶深入市區，經過南陽大橋，終點至臺北南港。為讓2033年基隆捷運順利完工，新北市與基隆市採「四大優先」策略，包含「細設先行」、「機電後擴」、「先期工程率先施工」及「地下段統包工程先招標」，相信在兩市並肩合作及借助新北近年推動軌道建設的經驗，可有效縮短施工時程，確保工程如期如質完工。

侯友宜指出，市府以「機電後擴」確保系統一致性，讓民眾能從基隆「一車到底」往返汐止、南港或大稻埕，提升基隆往來大臺北地區的便利性。侯友宜說，新北市府承接捷運建設及營運角色，配合基隆市府隨捷運沿線規劃都市計畫開發案，盼在共同合作下引進更多資源及公共建設，翻轉城市風貌，帶動區域發展，讓北臺灣共好。

捷運局補充，自2024年初行政院核定綜合規劃後，新北市隨即啟動基本設計作業，同年12月首度將工程經費提送交通部審議，一年來四度送審交通部，目前由工程會審議中。高架段細部設計已於今年7月啟動，機電後擴已完成議價，保留決標中；今日位於基隆的SB19站先期工程率先動工，地下段統包工程並於12月29日上網招標，待工程經費審議通過後，土木及機電即可決標開工，進入主體工程施工階段。