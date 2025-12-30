基隆捷運先期工程開工 基北攜手動起來

北北基生活圈再進化，新北市與基隆市府共識採取「四大優先」，率先推動先期工程施工，於昨（三十）日舉行開工典禮，由新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑出席，兩市攜手合作「動」起來，加速推動建設的堅定決心，同時期望中央盡快完成經費審議，確保基隆捷運進度不過度延宕。

侯友宜表示，基隆捷運由交通部規劃，為中運量運輸系統，計畫經費六百九十六點八九億元，全長約十五點六公里，共十三座車站，橫跨北北基3縣市，路線從基隆市八堵，沿基隆河谷廊帶深入市區，經過南陽大橋後，終點至臺北南港。二○二四年初行政院核定綜合規劃後，新北市承擔起建設與營運責任，隨即啟動基本設計作業，同年十二月首度將工程經費提送交通部審議，一年來已四度送審交通部，目前已同意，刻由工程會審議中。

侯友宜說明，因應冗長的行政程序，在等待審議同時，採並行作業，以縮短推動時程，採取「四大優先」策略，包含「細設先行」、「機電後擴」、「先期工程率先施工」及「地下段統包工程先招標」。

目前高架段細部設計已於今年七月啟動、機電後擴已完成議價，保留決標中、先期工程已率先動工、地下段統包工程已於十二月二十九日上網招標，預算金額約一百七十六億元，待工程經費審議通過後，土木及機電即可決標開工，讓主體工程進入施工階段。