基隆捷運先期工程開工 拚2033年完工

基隆市政府與新北市政府今天(3○日)舉辦「基隆捷運先期工程開工動土典禮」，為基隆捷運工程展開序幕。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府與新北市政府今天(30日)舉辦「基隆捷運先期工程開工動土典禮」，為基隆捷運工程展開序幕。新北市長侯友宜致詞時說，基隆捷運2024年初行政院核定綜合規畫後，新北市負責建設與營運，同年12月首度將工程經費提送交通部審議，現正在工程會審議中，為避免審議期間影響整體完工時程，基隆與新北攜手合作，採取相關配套作法，包括推動基隆捷運先期工程，以排除主體工程障礙，侯友宜與基隆市長謝國樑向中央喊話，期盼中央能儘速完成經費審議，確保基隆捷運建設如期於2033年完工。

基隆捷運由交通部規畫，為中運量運輸系統，全長15.6公里，共13座車站，橫跨北北基3縣市，基隆捷運以八堵站為端點，自八堵平面站後逐漸爬升，沿基隆河谷廊帶深入市區，持續以高架型式至台北市南陽大橋站前轉為平面，續以地下型式至南港站，沿線共13座車站。依序為八堵站、七堵站、六堵站、百福站、五堵站、保長坑(1)站、保長坑(2)站、汐止區公所站、汐科站、樟樹灣站、南陽大橋站、南港展覽館站、南港站。

侯友宜指出，今天是基隆捷運第一個動工的先期工程，新北市府會和謝國樑並肩作戰、合作，謝國樑不只要基隆捷運蓋好，隨著聯開案讓基隆做都市計畫變更，引進產業及公共建設讓基隆「脫胎換骨」。謝國樑致詞，先感謝侯友宜及新北市府團隊，因應基隆捷運工程經費審議期較長，基市府與新北市府達成共識，包含先辦理細部設計作業、預留機電系統後續擴充、優先推動先期工程施工等作法，以加速整體工程進程，只要工程經費獲核定，即可動工。

新北捷運工程局長李政安指出，基隆捷運採取「細設先行」、「機電後擴」、「先期工程率先施工」及「地下段統包工程先招標」的四大優先策略。目前高架段細部設計已於今年7月啟動、機電後擴已完成議價，保留決標中、今天先期工程動工、地下段統包工程已於昨天(29日)上網招標，預算金額約176億元。待工程經費審議通過後，土木及機電即可決標開工，主體工程就進入施工階段。

基隆市政府與新北市政府今天(3○日)舉辦「基隆捷運先期工程開工動土典禮」，新北市長侯友宜致詞時向中央喊話，盡快完成基隆捷運工程經費審議，讓基隆捷運能如期完工。(記者俞肇福攝)

基隆市政府與新北市政府今天(3○日)舉辦「基隆捷運先期工程開工動土典禮」，為基隆捷運工程展開序幕。圖由右至左為新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、基隆立委林沛祥、基隆市副議長楊秀玉。(記者俞肇福攝)

