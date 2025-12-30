基隆捷運先期開工議員指欺騙 市府尊重各界意見

（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆捷運先期工程今天開工，民主進步黨籍基隆市議員鄭文婷在百福水漾樂活會館前典禮會場旁高舉「先期開工攏係假」布條，質疑基隆市政府欺騙；基市府表示，尊重各界意見。

開工典禮由基隆市長謝國樑與新北市長侯友宜等持鏟動土，新北市政府捷運工程局副局長王益翔簡報時說，百福站案址屬山坡地範疇，施工須經水保審查，為縮短開工後提送水保計畫時程，先於百福站體出入口施作擋土排樁工程47支、植栽移植25株喬木、排水工程及景觀裝修，工期預計395天。

典禮過程中，鄭文婷與助理突然在旁高舉「先期開工攏係假，還我真正動土其餘免談」布條，經警方溝通後收起布條。鄭文婷表示，市府「先期開工」是修剪樹木而已，與市民對重大建設期待的開工落差太大，簡直是公然欺騙。

鄭文婷說，既有先期開工，請問市府有沒有中期、後期甚至是末期開工，到底要開工幾次才真正動工。市府不應複雜化工程術語，試圖掩蓋進度不如預期。

基市府副發言人林廷翰表示，尊重各界意見，基隆捷運屬重大建設，市府本就有責任公開、透明向市民報告進度。（編輯：李明宗）1141230