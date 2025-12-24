基隆捷運八堵機廠將分階段開發 先取得基捷用地

基隆捷運八堵站將設機廠，站體與機廠將分階段開發。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運將在基隆八堵站蓋機廠，年初座談會引發地主異議，新北市捷運局24日晚在八中里舉辦八堵機廠規劃配置及基捷進度說明會，為避免影響捷運建設期程，將分階段開發，優先取得基隆捷運必要設施所需用地，其餘範圍俟民汐線台北市段綜合規劃核定再取得用地，目前站體不會拆遷民房。

基隆捷運計畫已完成基本設計作業並在今年2月間召開2場都市計畫公開展覽前座談會，而八堵機廠主要係考量基隆捷運、民汐線與汐東線等捷運路線完工通車後，將會有駐車及車輛調度需求而增設，北北基3市已達成共識由新北市政府擔任八堵機廠開發主管機關。

新北市捷運工程局表示，為免影響捷運建設期程，分成A、B兩基地，前者為軌道建設及站體，後者為機廠。新北捷運工程局副局長鄭智銘強調，站體部分沒有太大爭議，也不會拆遷民房，有空橋直連到前站及轉乘停車，也與台鐵協議，有地下連通道轉乘，第一階段先施工；機廠在人工地盤下面，有維修機電設施，包含一些軌道，所有的駐車的空間或者是維修全部都在平台下方，平台上方有住宅及商業設施，綠化。

至於規劃捷運聯合開發，地主有3種選擇，可比照市價協議價購，參與開發或是領完補償保留未來開發權益，最後才是政府徵收。

基隆市政府表示，捷運聯合開發除透過政府與民間合作取得捷運設施所需用地外，也將透過開發大樓興建投資帶動八中社區經濟發展，市府亦會在確保住宅區土地參與開發分配之容積權益，優於原分區加計都更獎勵容積之規模下訂定，市府可分回容積也會做公益設施，提升地方居民生活品質。

市議員陳冠羽表示，現場有不少地主對參與聯合開發仍有疑慮，主因在於整體開發時程與容積率、建蔽率都不明確，希望與地主有更多溝通。

此外，陳冠羽也要求將八堵路、八南里、八堵里等周邊區域納入整體評估；車站未來共構後將產生大量轉乘需求，相關交通動線與接駁系統也必須同步規劃，以免衝擊周邊社區與整體交通秩序。

新北市捷運局24日晚在八中里舉辦八堵機廠規劃配置及基捷進度說明會。(記者盧賢秀攝)

