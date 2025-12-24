基隆捷運八堵機廠將分階段開發

記者王慕慈∕基隆報導

基隆捷運規劃八堵蓋機廠，年初說明會曾引地主異議。新北市捷運局二十四日在八中里舉辦機廠規畫配置及基捷進度說明會，地主參加踴躍。為免影響捷運建設期程，分成Ａ、Ｂ兩基地進行。新北捷運局強調，明年初完成規劃設計，站體不會拆遷到民房，機廠也規劃在人工平台下方，上面有住宅及商業設施，綠化等；八中等三里土地權人可將是否參與未來聯合開發意願調查書在明年一月底以前寄回，但並不代表協議完成。

為免影響捷運建設期程，分成Ａ、Ｂ兩基地，前者為軌道建設及站體，後者為機廠。新北捷運局副局長鄭智銘強調，站體部分沒有太大爭議，只有一家建設公司空地，不會拆遷民房；但有出入口，電梯、手扶梯，空橋連到前站及轉乘停車也與台鐵協議，設地下連通道轉乘第一階段先施工。機廠在人工地盤下面，有維修機電設施，包含一些軌道，平台下面大概有兩、三層高度，所有的駐車的空間或者維修全部都在平台下方。

基捷為如期進行，站體、機廠分成兩基地。（記者王慕慈攝）

年初新北捷運局曾舉辦說明會，地主多數有異議，但也有同意參與聯開。議員陳冠羽、鄭文婷到場關切。鄭智銘說，民汐線被核定才會有機廠的整體開發，目前核定的計劃基捷跟汐東捷運的機廠就是在社后；但因為民汐線之後會買車輛，所有的大修還是在社后，多買的車輛之後沒有地方可停，必須要尋找另一個機廠。雙北跟基隆現在從基隆到台北是一個最好的一個路廊，只是分期興建；但調度還是一樣，從社後要把車子調到八堵才有辦法發車。基於這樣考量，加上基隆也希望有第二階段通往市區，同一條路線還要做一個機場，所以和基隆討論多次，也可以增加延伸基隆市區機會，共用這個機廠系統，減少地方政府的財政負擔。

地主意願書將在明年一月三十一日以前寄回新北捷運局，但不代表同意了，就是土地交給政府。捷運局說明，劃設為捷運開發區有三種選擇，可比照市價協議價購，參與開發或是領完補償保留未來開發權益，最後才是政府徵收。未來都市計畫變更容積、建蔽都會高獎勵，但要求過多捷運附帶公益設施，相對會影響地主權益分配。