基隆捷運南港段都審通過 李四川裁示增綠化與人行動線補償

鄰近捷運文湖線及板南線南港展覽館站的南港至基隆捷運工程，5日下午於台北市都市計畫委員會審議，因此案涉及機關、學校、公園及交通用地，委員建議停車彎應重新修正保留人行道空間，另外因站體位置讓原有綠化帶狀開放空間縮減，委員認為應增加綠化空間和人行動線補償。會議主席，北市副市長李四川裁示，就委員們提出的建議和負責單位協調修正後通過。

行政院民國113年1月31日核定基隆南港間通勤軌道建設計畫，優先建設南港至八堵段（基隆捷運第一階段），路線長度約15.6公里，北市部分為SB31南港展覽館站及SB32南港站，皆為地下型式。SB31與SB32位於南港路一段下方，為2層地下島式車站，SB31未來地下連通道可轉乘台鐵、高鐵、捷運南港站，SB32則設置於原有連通文湖線及板南線付費區地下轉乘通道正下方。

由於SB31及SB32與基隆捷運合作，申設單位爭取車站站體、捷運出入口及相關必要設施不計入建蔽率、容積率及開挖率，同時配合站體、地面上捷運出入口等必要設施，調整都市計畫帶狀式公共開放空間寬度規定。另外，SB32部分地下站體及地下連通道於交通用地範圍，依捷運東環段都市計畫案例，修訂不受地下層開挖規模限制；SB32受限文湖線及板南線2車站，無足夠空間設置出入口和地面設施，修訂後放寬原都市計畫指定的20公尺、10公尺帶狀式開放空間。

委員們討論過程中，對修訂放寬並無異議，但建議停車彎應重新修正保留人行道空間，另外因站體位置讓原有綠化帶狀空間縮減，應增加綠化空間和人行動線補償。李四川裁示，就委員們提出的建議和負責單位協調修正後通過。

新北市捷運工程局代表補充，因文湖線及板南線南港展覽館車站當初設計，並未替新捷運線需求預留出入口，為保障安全仍須設計獨立出入口滿足逃生和疏運需求，故本次請都委會放寬標準。目前基隆地區施工現場已進行工程評估，基隆到八堵將有5站，南港到八堵，預計先行建設SB32，SB31站預留緩衝配合南港區公所改建，新北也將增設3站，地下段工程現已在網路公開招標，預計122年完工通車。

