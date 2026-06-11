基隆捷運廉政平臺啟動 新北捷運七線齊發拚建設

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新北市政府致力打造「北北基桃捷運共榮圈」，目前已進入軌道建設黃金期。今（11）日新北市政府捷運工程局正式啟動「基隆捷運工程採購案機關採購廉政平臺」，邀請法務部廉政署、臺灣新北地方檢察署、法務部調查局新北市調查處及台灣透明組織協會等單位共同宣示。本平臺不僅是守護總經費達696.89億元重大建設的安全防線，更是廉政署推動該機制以來全國第100個廉政平臺，具備指標性意義。

新北市長侯友宜表示，基隆捷運全長15.6公里，沿線設置13座車站，並與汐東線、臺北市民生線整合，採相同系統，實現「一車到底」從基隆八堵直達汐止、南港或大稻埕，是北北基生活圈進化的關鍵動脈。目前「四大優先」策略，包含「細設先行」已於2025年7月啟動、「先期工程率先施作」2025年12月30日已動工、「地下段統包工程先招標」已於5月29日第二次上網公告以及「機電後擴」保留決標中，新北已準備好，就等工程經費審議通過，讓主體工程進入施工階段。

廣告 廣告

基隆捷運SB16站模擬圖。圖／新北市政府提供

市長侯友宜進一步說明，鑑於捷運建設經費龐大且影響深遠，為防範外部不當勢力干預及確保重大工程遵循「清廉、透明、效率」之目標，市府特別攜手廉政署、地檢署及調查機關，啟動全國第100個機關採購廉政平臺，透過跨域合作與行政透明機制及早介入，防範不當外力干擾並降低廉政風險，讓公務同仁得以勇於任事、廠商安心履約，共同守護國家重大建設並達成安居樂業的施政願景。