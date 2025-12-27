基隆捷運明年1月啟動先期工程 盼中央儘速核定

基隆捷運的先期工程將於明年1月起展開，首個先期工程將進行基隆市百福公園周邊擋土牆整治作業。（張志康攝）

基隆捷運的先期工程將於明年1月起展開，首個先期工程將進行基隆市百福公園周邊擋土牆整治作業。（張志康攝）

基隆市政府推動基隆捷運建設，基隆市政府與新北市政府在26日舉行的「基隆捷運推動專案小組會議」中取得共識，將自明年1月開始，優先推動先期工程，以確保整體建設時程不受影響，也希望中央儘速完成經費審議作業，讓基隆捷運如期推進。

會中指出，先期工程為基隆捷運的重要起點，為利後續捷運主體工程順利進場，基隆市政府攜手新北市政府，先針對SB19站址百福公園周邊辦理擋土牆整治作業、捷運沿線周邊植栽移植等工作，以因應捷運主體工程之需求，並降低對百福公園及基隆市實踐路兩側的影響。

廣告 廣告

另外，會中也邀請台大土木工程學系廖慶隆教授進行「都市軌道建設與都市發展」專題演講，深入說明軌道建設帶動都市發展之多元開發模式，並分享其他縣市推動軌道建設結合都市發展的實務經驗。

市府交通處表示，捷運系統不僅是大眾運輸的核心，更是推動城市空間再造與提升生活品質的關鍵力量。透過軌道建設的串聯，可有效擴大一日生活圈、強化城際連結，進一步帶動產業聚落形成與居住環境升級，促使城市發展朝向智慧化與永續化邁進。市府期盼，未來基隆捷運不僅能滿足市民通勤與移動需求，更能引領沿線聚落轉型與整體都市發展，為基隆開啟嶄新的城市發展篇章。

基隆捷運綜合規畫113年1月獲行政院核定，新北市政府113年底完成細部設計，並將工程經費送交通部審議，但迄今未獲核定。為縮短基隆捷運的建設時程，新北市政府今年5月與基隆市政府達成共識，基本設計工程經費未核定前採「細設先行」，優先推動高架段（SB16-SB22）細部設計招標。

更多中時新聞網報導

謝瓊煖看隨機攻擊案籲「學會自保」

柯煒林飛台挺《大濛》 奈良美智已2刷

曾敬驊周旋4女自虧像男優