基隆捷運機電系統完成議價 新北拚年底動工

（中央社記者曹亞沿、黃巧雯新北13日電）新北市捷運局表示，基隆捷運工程經費審議11個月內已4度送審中央，同時機電系統及軌道統包工程已完成議價程序，採保留決標方式縮短時程，拚今年底開工，盼儘速核定工程經費。

鐵道局表示，交通部及鐵道局將全力協助新北市政府完成經費審議報告修正，以儘早函報行政院公共工程委員會審議。

交通部規劃，基隆捷運自台北南港起至基隆八堵，全長約15.6公里，共設13座車站，採中運量捷運系統，串聯南港、汐止與基隆地區。

新北市捷運工程局新聞稿指出，基隆捷運工程經費審議去年12月16日首次提報中央，今年11月5日再次針對交通部意見第4次送審，因應經費審議特殊的等待時間，規劃採取「高架段細設先行」、「經費審議與招標、機電後擴作業並行」的方式辦理，審議期間招標、議價結果將採保留決標方式縮短時程，盼中央儘速核定工程經費。

捷運局長李政安說明，由於土建設計須參考機電系統參數，並確保機電系統一致性能「一車到底」從基隆八堵往返南港或大稻埕，新北接手後為加速推動工程，在原計畫核定金額內，與汐東線機電廠商進行議價，並採保留決標方式縮短時程，待行政院工程經費審議通過後，正式決標、簽約與開工。

新北市捷運局表示，「基隆捷運機電系統及軌道統包工程」為基隆捷運首項工程標，緊接著南港與基隆段的「基隆捷運統包工程」及「基隆捷運先期工程」都會在11月陸續公告招標，市府也將同步規劃交通疏導措施，確保工程如期推進。

鐵道局說明，新北市政府原提報基本設計工程經費審議報告書（113年12月版），總經費為1261.54億元，已逾行政院核定計畫總經費696.89億元，為利後續計畫審議及推動順暢，經數次請新北市府檢視釐清經費調整原因及內容，並檢視是否有經費或期程調整必要而循序提報修正計畫，日前提報第3次修正版報告書（114年8月版），回歸綜合規劃報告原則。

鐵道局表示，經審視這次報告所述發包方式與已公開閱覽地下段採統包工程有所不同，另有細部設計與經費審議及招標並行等程序有待釐清，因此在114年10月30日函請新北市政府補充。

鐵道局指出，11月5日新北市政府已修正提報修正版，交通部及鐵道局將全力協助新北市政府完成經費審議報告修正，以儘早函報行政院公共工程委員會審議。

鐵道局表示，基隆捷運乃跨縣市重大建設，中央將持續依規在確保建設品質與財務合理性的前提下，積極協助地方，共同推進基隆捷運計畫。（編輯：林恕暉）1141113