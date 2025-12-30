基隆捷運開工了！侯友宜、謝國樑講好就動 預算還未過、2033年完工

記者陳韋帆／新北報導

基隆捷運開工！基隆捷運經費仍在中央審議，但新北市與基隆市府達成共識，採取「四大優先」策略先行推動。新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑今（30）日共同出席先期工程開工典禮，展現地方政府加速建設的效率與魄力，並公開呼籲中央盡快完成經費審議，確保工程如期推進。

據新北捷運局資料，基隆捷運計畫經費達696.89億元，全長約15.6公里，共設置13座車站。路線由基隆八堵起，沿基隆河谷廊帶深入市區，經南陽大橋後終點至臺北南港。地下段統包工程已於12月29日正式上網招標，預算金額約176億元；先期工程則由SB19站率先動工，決標金額為1.97億元，內容包含水土保持、樹木移植及擋土排樁施作。

為了縮短冗長的行政程序，侯友宜說明地方採取「細設先行、機電後擴、先期工程率先施工、地下段統包先招標」等四大策略。目前高架段細部設計已於7月啟動，機電後擴亦完成議價。透過與中央審議程序並行作業，待經費審議通過後，土木及機電即可迅速決標開工，讓主體工程無縫接軌進入施工階段。

新北捷運局長李政安表示，首波動工的SB19站因涉及山坡地水土保持及樹木移植，作業時間較長，先行進場施作可有效縮短整體工期。基隆捷運預計於2033年完工，屆時將銜接2032年完工的捷運汐東線，並進一步串聯規劃中的臺北市民生線。未來基隆八堵民眾可享有「一車到底」的便利，直達汐止、南港或大稻埕。

侯友宜強調，這項建設不僅提升大臺北地區往返基隆的交通便捷性，更具備引進人流、帶動產業轉型的戰略意義。新北市已承擔起建設與營運責任，行政院於2024年初核定綜合規劃後，一年內已四度送審交通部，目前正由工程會審議中。地方政府已做好萬全準備，只待中央預算定案即可全線動工。

