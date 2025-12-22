基隆捷運 年底做先期工程

基北北桃減碳存摺記者會。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕串起基隆暖暖、七堵區以及新北市汐止區、台北市南港區的基隆捷運，預計最快2033年完工。基隆市交通處長陳耀川今在基北北桃「我的減碳存摺2.0」受訪時說，今年底和明年初將進行水土保持、植栽移植等先期工程。

陳耀川表示，新北市已啟動全線細部設計，「所以是一起來」，現在不會有之前說的先蓋新北端、再蓋基隆端的問題，目前進度處於細設階段，基本設計審議交通部已送至行政院公共工程委員會。

對於接下來的流程，他說，如果基本設計沒問題，新北也完成機電系統議價，等到細部設計出爐，就可決標開工。

陳耀川指出，今年底、明年初將針對一些可以做的先期工程，例如沿線水土保持、植栽移植等，也會先動，為主線工程預作準備。

