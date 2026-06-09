基隆推低碳行動 參與率目標100%

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基隆市環保局啟動低碳行動項目建置計畫，目標將全市里層級的參與率提升至百分之百。（基隆市環保局提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為落實淨零轉型並因應氣候變遷趨勢，基隆市環保局宣布啟動低碳行動項目建置計畫，以厚植低碳永續家園認證量能為核心，將成功的綠化與節能經驗擴散至全市一百五十七里，目標將全市里層級的參與率由目前的百分之九十一提升至百分之百，透過因地制宜的減碳行動，強化里內韌性，共同打造涼適、節能的永續家園。

面對日益嚴峻極端高溫，環保局積極輔導里內推動「生態綠化」，透過既有里內空間進行牆面植生、屋頂綠化或建置市民農園，能有效降低牆面溫度、改善都市熱島效應；環保局指出，綠化行動不僅美化環境，更能增加遮蔭空間並改善熱環境，以過往案例為例，單一建置約六平方公尺的綠牆即可栽植超過二百株植物，為居民打造更清涼舒適的生活空間，使低碳行動兼具氣候調適與提升生活品質的雙重功能。

綠能節電，汰換耗能設備，實質降低溫室氣體排放，在減碳策略上，計畫聚焦於「綠能節電」行動，協助里內針對公共空間進行設備更新。一一五年度計畫申請對象以里為單位，具備里內動員及後續維護管理能力，且參與評等認證或銅級以上，透過區公所報名參加，以延續過往推動成果。