基隆推免費到宅育兒指導 親職示範等4項服務

（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市政府推出免費到宅育兒指導，提供家長親職示範、餐點準備、家務指導與親職諮詢共4大項服務，協助家長建立正向教養觀念與照顧技巧。

兒童及少年事務處長吳雨潔今天透過新聞稿表示，市府攜手社團法人中華民國愛加倍社會福利關懷協會，以公私協力積極推動育兒指導服務，居住基隆市、育有6歲以下兒童，且有照顧需求的家庭，都可透過電話或線上表單申請。

吳雨潔指出，基隆市0歲至6歲幼兒約1.2萬人，占全市人口約3.5%，市府的各項育兒津貼補助與支持服務方案，如能及早介入與專業陪伴，可讓新手爸媽在育兒歷程中獲得實質支持。

吳雨潔表示，原則上提供家長1年內6次、每次約2小時免費到宅育兒指導，也會視家長的需求予以增減，經協會媒合後，會由經過完整訓練的指導員到宅提供服務，相信可減輕許多家庭育兒壓力。（編輯：李錫璋）1141109