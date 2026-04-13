基隆推船員觀光 創百萬效益

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基隆市文化觀光局13日宣布啟動「基隆港郵輪船員觀光推動FUN KEELUNG」計畫，自即日起至9月30日，整合65家在地合作店家，結合船員現金200元抵用券、多語官方網站與地圖導覽等措施，吸引國際郵輪船員深入基隆市區消費，提升商圈經濟效益並擴大國際能見度，將傳統「港口補給」升級為「在地觀光」，為基隆注入國際化新動能，可創造逾百萬元經濟效益。

市長謝國樑昨表示，去年基隆港郵輪停靠數達436艘次，創下歷史新高，今年包括麗星郵輪及地中海郵輪等3大品牌皆規畫增加航班，靠港數有望再創高峰。

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他指出，提升船員在地消費與體驗是帶動郵輪旅客消費的重要關鍵，過去船員多受限於語言與支付環境，僅能於港區周邊做基本補給，未能深度體驗城市魅力。

謝國樑指出，該計畫將船員視為推廣基隆的「口碑推手」，透過多語導覽與便利消費機制，讓船員在停靠時走入巷弄體驗基隆特色店家、景點風貌與文化底蘊，盼透過船員體驗並向其他郵輪船員及遊客推薦基隆，創造更多國際曝光機會。

文化觀光局長江亭玫說，本計畫首創發放每人200元「現金抵用券」，鎖定以基隆港為母港或多次靠港的郵輪船員，包括探索星號、歌詩達莎倫號及鑽石公主號等，預期吸引上千名船員進入市區消費，體驗在地美食、伴手禮及服務，預估可創造逾百萬元經濟效益。

她指出，市府同步推出中、英、日、韓等4種語言導覽地圖及系統，並標示支援信用卡與數位支付的店家，為船員打造無障礙旅遊環境。

江亭玫強調，該計畫讓船員不只是購買生活用品，而是能深度體驗城市文化，透過整合「必逛、必吃、必買」在地亮點，不僅帶動商圈經濟，也建立船員與基隆的情感連結，讓船員成為最具影響力的「海上品牌大使」。