基隆推雲端發票租稅宣導 捐發票11/15開跑兌換馬年主題月曆

基市推捐發票換2026特色月曆、桌曆等好禮11月15日起開跑。

【互傳媒／記者 陳貞儀／基隆 報導】為迎接2026馬年到來並推廣雲端發票使用，基隆市政府昨（11）日舉辦記者會宣布，「2026迎新春 發票兌換月曆、日曆、桌曆」租稅宣導活動將於11月15日（六）上午8時30分正式開跑。副市長邱佩琳親臨記者會現場，為活動揭開序幕，並對今年兌換品的設計與創意表示肯定。

邱佩琳表示，今年兌換品兼顧不同年齡層需求，推出「稅務日曆」、「水果月曆」及「卡通桌曆」三款設計。其中桌曆延續去年深受歡迎的卡通主題，特別精選七款人氣角色，包括 Mofusand 貓福珊迪（2款）、Kuromi 酷洛米、Hello Kitty 凱蒂貓、Snoopy 史努比、Stitch 史迪奇及朗萌綺盟等，限量發行。她也提醒民眾，活動當日往年皆吸引大批民眾排隊兌換，建議提早到場，以免向隅。

稅務局長歐秋霞說明，今年特別推出2026「水果月曆」，以「流動的港口—世界的基隆，400年的歷史與展望」為主題設計，融合基隆港、正濱彩色屋、廟口夜市、潮境公園、和平島地質公園等城市地標，展現基隆多元文化與海港意象，象徵城市自港啟航、邁向下一個400年願景。

本次活動將於11月15日（六）上午8時30分起，在安樂區稅務大樓一樓、七堵區行政大樓一樓及信義區公所三處同步辦理。民眾捐出114年9月至12月期間紙本發票6張或雲端發票3張，即可兌換月曆或桌曆各1本；捐出紙本發票8張或雲端發票4張，則可兌換日曆1本。數量有限，兌完為止。每人限兌換三項品項中任兩項各1本，依現場排隊順序進行，若部分品項提前兌罄，則可改選其他項目。

邱佩琳最後強調，本次活動除推廣雲端發票與節能減碳理念外，所有募集的發票將全數捐贈公益團體。她邀請市民於11月15日踴躍參與，以實際行動支持節能環保，也用發票傳遞愛心，迎接溫暖的新年。