基隆換新門牌挨轟易脫落 謝國樑：暫緩換裝

民進黨基隆市議員施偉政批評老舊門牌汰舊換新作業傳出瑕疵。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市七區已陸續換新門牌，不過民眾投訴新門牌僅用雙面膠黏貼易脫落，批施工品質粗糙。基隆市長謝國樑今天(6日)晚間證實，下午已經開會檢討，要求暫緩換裝及檢視，研議更好的安裝方式及製作不同尺寸的門牌，以符合各地區實際需求。

基隆市舊門牌使用40多年，2025年9月起，民政處編列預算獲議會通過，基隆市七區陸續換新門牌，已陸續更換仁愛區及中山區，民進黨議員施偉政昨天(5日)在臉書貼文反映，指民眾投訴新門牌僅用雙面膠黏貼易脫落，批施工品質粗糙。

民眾反映，新門牌才剛裝沒多久，隔沒幾天就掉落地上，有的拿報紙或是拿信，一碰就脫落，把住戶嚇一跳，新門牌材質單薄、質感粗糙，與原先市府在議會答詢時爭取預算的訴求，有明顯落差。

謝國樑今天下午召集民政處等單位開會檢討，指示安裝有品質疑慮部分，即刻起暫緩門牌換發作業，並全面檢視已換發的門牌有沒有問題。

基隆市民政處長呂謦煒說，目前已汰舊換新的門牌，有中山區及仁愛區部分地區，其它尚未換裝的將暫緩執行，待品質完善後再繼續。先前門牌多半採用鐵釘或鉚釘固定，新門牌為避免影響民眾房子改採黏貼方式，但黏貼工法、材質會檢討改善，研議製作不同尺寸新門牌，如何安裝會再採取更好的方式。

對此，施偉政今晚表示，市府決定聽取外界意見從善如流，暫緩換裝是明智之舉，新門牌沒有先統一看過各式信箱和門的大小，倉促用雙面膠黏貼，造成很多不吻合的地方，民眾和郵差都相當不便，應該實際會勘再來研議不同大小及更好的安裝方式。#

基隆市長謝國樑今天(6日)參加基隆市體育會活動，感謝基隆市體育會理事長鄭錦洲對體育活動出錢出力。(記者俞肇福攝)

