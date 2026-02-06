基隆換電動公車 今年首批30輛

基隆市長謝國樑（左）與鴻華先進公司董事長李秉彥（右）共同簽署電動公車汰換合約，將在未來3年內斥資逾20億元，完成基隆市123輛電動公車的汰換。（張志康攝）

基隆公車車齡普遍老舊，為提升公車服務品質，基隆市政府6日與鴻華先進公司簽署電動公車汰換計畫合約，首波將在今年第3季前導入30輛電動公車，包含公車採購及場站、充電樁設置，市府預計先投入5億元，未來總計斥資逾20億推動公共運輸轉型。

鴻華先進公司董事長李秉彥表示，該公司提供以「軟體定義架構」為核心的新世代智慧電動公車，不僅有效降低噪音與空氣汙染，改善市區及港區周邊行車環境，也能讓市民在更安靜、舒適的空間中移動，全面提升交通體驗。此外也針對基隆市濱海的特性，強化耐鹽害、防鏽蝕等設計。

基隆市公車處表示，初期的30輛智慧電動公車，將會安排在八斗子、暖暖及太白莊等3條路線行駛，主要的原因在於這3處的公車場站多為平地，設置電動公車充電樁時，無需提交水土保持相關資料，可以用最快的速度完成建置。

今年市府首批採購的電動公車，包括3億元的公車採購費用，及2億元左右的場站、充電樁等相關設置經費，約投入5億元。

市長謝國樑表示，基隆市公車每日服務人次超過5萬人，電動公車汰換計畫不僅是公共運輸系統的升級，更是改善市民生活品質的重要工程。他表示，市府預計先投入5億元，核心目標是在3年內斥資逾20億，完成123輛大型公車、充電場站及全市公車站的汰換與升級。

謝國樑表示，未來將持續結合中央政策與業界量能，穩健推動公共運輸轉型，讓市民在安全、舒適與永續的交通環境中移動，逐步實現基隆低碳城市與智慧交通的整體目標。