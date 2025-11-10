基隆搜救犬兄妹檔 通過國際認證A級評量

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市消防局特種搜救隊編制1對拉布拉多犬兄妹檔，歷經1年6個月訓練，2隻搜救犬日前通過國際搜救犬組織A級評量，取得國際認證，未來可在災害發生時投入搜救任務。

基隆市消防局今天透過新聞稿表示，通過評測的為領犬員小隊長羅竹君與搜救犬克林（Clint）、及隊員温堤鈞與搜救犬甘蒂絲（Candice）。這次評量項目包含「服從與敏捷」及「瓦礫搜索」2大部分，犬隻必須在高壓與干擾環境中，展現專注、靈活與精確判斷力。

羅竹君表示，克林在面對複雜地形時仍能冷靜搜尋、精準標示，是長期信任與訓練累積的成果。温堤鈞說，甘蒂絲反應靈敏、動作果斷，熱情又堅定，能通過這次A級評量，是團隊1年多來努力最大的肯定。

消防局長游家懿表示，通過A級評量代表犬隻已具備實戰能力，未來將挑戰更高層級的B級及進階國際認證，強化災害現場的即時反應與救援效能，而暖暖分隊的新犬舍改建也進入最後階段，希望在12月底啟用，為城市防災再添戰力。（編輯：方沛清）1141110