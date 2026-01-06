基隆教育處攜手學校 推寒假多元活動陪伴學子

寒假腳步接近，基隆市政府教育處攜手各級學校推出超豐富的寒假多元成長系列活動，陪伴孩子們在寒假中拓展視野、發掘潛能。（教育處提供）

寒假倒數中，為了讓孩子們在課業之外也能玩得精彩、學得充實，基隆市教育處攜手各級學校推出超豐富的寒假多元成長系列活動，結合運動、科技、探索與實作，陪伴孩子們在寒假中拓展視野、發掘潛能，度過一個充實又難忘的學習假期。

活動橫跨體育競技、休閒活動、實用技能、科技創新等五大領域，共規劃十四個職群課程，對象涵蓋國小、國中、高中學生及親子家庭，讓孩子依興趣選課、按能力成長，天天都有新挑戰、新收穫。

教育處結合銘傳國中、百福國中、八斗高中、南榮國中等校資源，推出多元寒假職業試探與主題營隊，包括「百福科技中心寒假創客日」、「一一五原民文化好好玩」、「英語探索 × 數位創作雙語寒假營」、「田徑育樂營」、「學生足球冬令營」等，讓孩子在玩中學、做中學，提早探索未來方向。

運動領域方面，寒假期間同步辦理足球冬令營及學生棒球冬令營，足球冬令營由五堵國小與國立台灣海洋大學共同辦理，於一月二十七日至二月八日分梯次舉行，招收國小至高中熱愛足球的學生，透過專業訓練強化體能與基礎技術，打造良好足球底蘊；學生棒球冬令營則於二月二日至六日 在信義國中於市立棒球場辦理，課程內容包含體能訓練、基本技術、攻守戰術、實戰演練等，提供有志棒球運動的學生完整培訓體驗。

同時，銘傳國中暨百福國中所設立「自造及科技教育中心」在寒假推出「百福科技中心寒假創客日」及多場人氣親子工作坊，如「戰鬥機器人國小一至三年級冬令營」、「月下聖誕樹」、「聲控招牌燈」、「棘輪陀螺」等，讓親子一同動手創作，在生活化學習中培養孩子的科技素養與創意思維。