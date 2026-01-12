基隆散步地圖集章 走讀大沙灣歷史風貌

此次散步地圖集章活動共設計六款特製印章。（基隆市文化觀光局提供）

記者吳翊慈／基隆報導

為推廣基隆歷史文化資產與城市漫遊體驗，基隆市文化觀光局舉辦「基隆要塞司令部暨大沙灣散步地圖」集章活動相關資訊，邀請民眾透過步行走讀方式，深入認識大沙灣一帶的歷史場域與建築風貌，並在參訪過程中蒐集專屬紀念印章，增添探索樂趣。

文化觀光局表示，此次散步地圖集章活動共設計六款特製印章，分別設置於三處重要文化據點，民眾可依散步地圖指引，依序走訪各場館，完成集章任務。其中，基隆要塞司令部園區為集章重點場域，民眾走訪該區即可一次蒐集三枚印章，包含位於古蹟棟的一處「頂石閣砲台印章」、設於光復樓餐廳的「要塞司令部印章」，以及軍補庫房內的「旭丘指揮所印章」，讓參觀行程兼具知性與趣味。

此外，位於園區周邊的要塞司令官邸，則設有專屬印章一枚。文化觀光局指出，司令官邸為保存良好的日式建築，民眾在欣賞古建築細緻工法與空間氛圍之餘，也能透過集章方式，留下專屬的到訪紀念，感受昔日歷史場景所承載的文化記憶。

另一處集章點則設於必應創造展演空間，民眾造訪該場館時，可一次蒐集兩枚印章，分別為「要塞司令部校官眷舍印章」及「市長官邸印章」。透過不同主題印章的設計，串聯起軍事、防禦、居住與城市治理等歷史脈絡，呈現基隆多元且豐富的城市發展樣貌。

文化觀光局提醒，以上三處集章點之開放及營業時間，將依各場館公告為準，詳細活動資訊可至基隆市文化觀光局官網查詢。