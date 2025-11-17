基隆斥資3400萬改善通學路面寬度

▲ 武崙國小不僅動線清楚，還結合了環境美化，讓孩子們每天上下學都能走在一條安全、舒適的道路上。（圖／基隆市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 基隆市政府工務處、交通處及教育處合作推動學童通學安全改善工程，透過爭取內政部國土管理署補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，其中武崙國中、國小與建德國中、國小及中和國小等5校，斥資約3400萬餘元，已於開學前陸續完工。

▲武崙國中本次改善工程，以人本為核心，透過專業規劃評估並且運用相關工程措施，改善原本通學路面破損不完整。（圖／基隆市政府提供）

本次改善工程，以人本為核心，透過專業規劃評估並且運用相關工程措施，於開學前改善中山區(中和國小)及安樂區(建德國中、建德國小、武崙國中、武崙國小)等5校。建德國中與建德國小原本通學路面破損不完整、路幅狹小及路面濕滑；武崙國中及武崙國小改善前通學路寬不足、坡陡不好走；中和國小則有路牌標示不清的問題，都已在開學前完成改善。

武崙國小校長楊志欽感謝市府團隊，工程完工後，不僅動線清楚，還結合了環境美化，讓孩子們每天上下學都能走在一條安全、舒適的道路上。真的要給設計與施工團隊一個大大的讚！建德國中校長沈俊光則說：「通學步道完整連通到下方建德國小，為學生提供了一條連貫、安全且友善的通行動線、更因應基隆多雨的氣候採用止滑材質，讓學童即使在雨天也有更安全的通學環境。」、中和國小校長賴麗雯也表示：「標示道路號誌及標線變得清楚明確，不僅路幅有感擴增、路面變得平順，大大提升了用路人的辨識度與交通安全。」。

▲中和國小本次改善工程，以人本為核心，透過專業規劃評估並且運用相關工程措施，改善原本通學路面破損不完整。（圖／基隆市政府提供）

市長謝國樑指出，校園通學步道是學生每日最重要的生活動線，因此納為本市重要的基礎工程之一，並組織專案小組，進行跨局處分工，由教育處作為學校需求彙整窗口，視工作項目以校為單位進行個案規劃，透過工務處及交通處橫向協力，讓各校通學環境獲得全面提升。教育處長徐嬿立說，除了這5校以外，安樂區的長樂國小與隆聖國小也分別在今年的6月與7月完工，並且擇定安樂高中接續進行規劃，其他各區學校的通學環境也持續檢視規劃，讓基隆成為學童安心上學、平安回家的友善城市。

