基隆新住民中東肚皮舞初體驗增自信 邁向璀璨新人生

【記者 洪美滿／基隆 報導】為協助新住民增進身心健康、提升自信並促進跨文化交流，移民署北區事務大隊基隆市服務站近日在基隆市仁五路9號5樓的瑜珈教室，由基隆知名中東肚皮舞舞蹈老師王怡惠女士來為10餘位大陸、印尼、越南及泰國籍新住民學員體驗分享「簡易中東肚皮舞減壓運動」。透過現場精闢活潑的示範教學，培育新住民對於肚皮舞之喜好與興趣。

怡惠女士在基隆出生，現年50歲，有感自己天生缺乏運動天分，遂利用工作之餘，抱持著對於肚皮舞的濃厚興趣報名上課並投入練習，並參加國外肚皮舞大師研習營不斷精進。怡惠獲取肚皮舞教學資格以後，持續在社區中心、表演藝術空間從事教學達16年之久，也帶領舞團學員舉辦地方舞蹈展演暨成果發表，更曾擔任基隆市體育會中東肚皮舞委員會副主任委員及比賽評審委員，在中東肚皮舞文化推廣方面貢獻良多。

本次活動首先由基隆市服務站同仁向新住民宣導日常生活中之重要資訊，包括：「防範非洲豬瘟」以及「打詐四不」-不當人頭、不當車手、不非法買賣手機門號與SIM卡、以及不提供銀行帳戶給他人使用，以避免遭到詐騙集團利用，遇到可疑情況時可撥打165反詐騙專線查證。接下來由肚皮舞專業舞蹈老師怡惠登場，循序漸進帶領學員進行肚皮舞入門教學，包括律動暖身、核心訓練、胯部控制以及音樂節奏練習等，其教學動作拆解清楚，讓零基礎的新住民朋友在輕鬆愉快的氛圍下學習。怡惠老師非常讚賞現場新住民之韻律感!上個月甫入境之大陸籍新住民崔瀚月女士表示，剛嫁到臺灣來生活能夠遇到這麼棒的老師，初體驗到肚皮舞的樂趣，真的好開心! 謝謝移民署讓她留下深刻難忘的印象。本次活動在現場幾位新住民期望能夠持續練習肚皮舞的呼聲下圓滿結束。

移民署基隆市服務站表示，希望藉由本次舉辦的中東肚皮舞舞蹈活動，提供新住民一個友善的活絡身心以及運動紓壓的空間。未來服務站仍將持續規劃舉辦更多元且貼近民眾需求之活動，以協助新住民在臺生活更安心、更自在，打造樂居、樂業與樂活的友善多元環境。（照片記者洪美滿翻攝）