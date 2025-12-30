基隆新北大雨特報！跨年夜雲多易雨、強烈大陸冷氣團元旦報到急凍

氣象署表示，今（31）天北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼。 圖：林岑韋／攝

[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，今（31）天北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼。中央氣象署表示，預測北部及東北部高溫19至20度，其他地區24至26度；預測西半部及東北部低溫14至17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大。氣象署今天凌晨0時發布大雨特報，今天基隆北海岸（基隆市、新北市）有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象署指出，基隆北海岸及大台北山區為有雨天氣，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區則有局部短暫雨，竹苗、花蓮、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。離島天氣方面，澎湖陰時多雲，18至20度；金門多雲，15至19度；馬祖陰短暫雨，12至15度。空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區及離島短時間可能達「橘色提醒」等級。

氣象署提醒，今晚跨年夜環境為北北東風，北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，參加活動建議攜帶雨具備用；跨年夜各地天氣較涼，請適時增添衣物以免受涼。明天元旦強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

週五至下週日清晨各地天氣寒冷，下週日白天起各地氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大；週五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週六、週日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週一、週二北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供